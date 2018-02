Autore:

Luca Cereda

FACELIFT Restyling in arrivo per la Toyota Aygo, che al salone di Ginevra 2018 si presenta con un frontale rinnovato e luci di coda più moderne. I principali cambiamenti sono concentrati nella zona del paraurti anteriore e dei gruppi ottici posteriori. Tra le novità anche due inediti colori per la carrozzeria, Blue e Magenta, e un modello di cerchi.

ALLESTIMENTI Qualcosa cambia anche nel mix degli allestimenti. Una Toyota Aygo 2018 in allestimento x-play (secondo gradino del listino) offre di serie clima e infotainment da 7''; la x-clusiv aggiunge cerchi da 15'', verniciatura bitono, gli assistenti alla guida del Toyota Safety Sense e inediti inserti in pelle. Per tutte le Aygo, dietro al volante, c'è una strumentazione dalla grafica rivisitata e, da adesso, finiture Quartz Grey e Piano Black per la plancia.

QUESTIONI DI CUORE Restyling anche per il motore, il piccolo mille tre cilindri da 72 cv (tre in più di prima) e 93 Nm. Ritocchi di fino (sistema di iniezione, valvola Egr) lo hanno reso omologato alla normativa Euro 6.2, mentre il cambio ha una quarta e una quinta marcia più lunghe a beneficio dei consumi: tra i 3,9 e 4,1 litri per 100 km nel ciclo Nedc.