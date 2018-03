Autore:

Giulia Fermani

VIAGGIO NEL TEMPO All’88 edizione del Salone di Ginevra Touring ha presentato Sciàdipersia, una nuova fuoriserie a 4 posti e trazione posteriore realizzata in produzione limitata a soli dieci esemplari Ispirata -e celebrativa del 60° anniversario- alla Superleggera, la Touring commissionata dal sovrano dell'Iran e poi realizzata in soli tre esemplari con motore e telaio Maserati 5000 GT, Sciàdipersia propone in 4965 mm di lunghezza per 1700 Kg di peso di nuova idea di Gran Turismo fatta di un frontale basso, sottilissimo, di superfici convesse tagliate da spigoli vivi e coda ben presente.

STILE ISPIRATO AGLI ANNI '70 Come è possibile che un'auto di quasi 5 metri appaia così leggera e filante? La risposta, secondo Louis de Fabribeckers, Head of Design, è da ricercarsi nelle proporzioni, dalla struttura nascosta del montante e l'ampio tetto vetrato, interrotti soltanto da una fascia posteriore di alluminio spazzolato a mano, che permette alla luce di filtrare all'interno dell'abitacolo. La linea che scorre lungo tutta la fiancata, tagliandola idealmente in due, contribuisce a ottenere un design che richiami la freccia a cui i disegnatori si sono ispirati, assieme agli spigoli vivi sul fianco e sulla coda, al frontale assottigliato e a punta e al disegno delle penne richiamato dai segni obliqui del posteriore.Gli interni sono in pelle Fogliazzobeige con cuciture a contrasto.

TELAIO E MOTORE Come il modello storico, Sciàdipersia è basata sul telaio Maserati. Anche il motore è lo stesso 8 cilindri a V aspirato abbinato a un cambio MC Maserati Corse sequenziale sincronizzato elettroattuato a 6 rapporti con comandi al volante e funzione Automatico. In alternativa è possibile scegliere il cambio ZF automatico a 6 rapporti con convertitore di coppia. Touring Sciàdipersia è in vendita, a un prezzo su richiesta, con garanzia di due anni senza limite di percorrenza e approvvigionamento delle parti prodotte o modificate da Touring garantito a vita.