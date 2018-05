Autore:

Marco Rocca

IL SUV CHE MANCAVA Nonostante obiettivi di produzione lontani anni luce da quelli prenventivati, conti che non tornano mai e grane pesanti con l'Autopilot (il celebre sistema di guida autonoma) la Casa di Elon Musk non sta con le mani in mano e punta a lanciare un nuovo modello entro il 2020. Nonostante obiettivi di produzione lontani anni luce da quelli prenventivati, conti che non tornano mai e grane pesanti con(il celebre sistema di guida autonoma) la Casa di Elon Musk non sta con le mani in mano e punta a lanciare un nuovo modello entro il 2020.

Model 3, e quindi con prezzi decisamente più abbordabili rispetto alla grossa e costosa Model X. Quale? Si tratterebbe del primo SUV compatto di Tesla, che nascerà su base, e quindi con prezzi decisamente più abbordabili rispetto alla grossa e costosa

COSA SAPPIAMO? Della Tesla Model Y ne abbiam già parlato ma questa volta, oltre a disegni e bozzetti, pare esserci qualcosa di più sostanzioso. In un video diffuso dalla stessa Tesla, che riunisce la gamma presente e futura, si scorge per qualche istante un auto coperta da un telo. Che possa trattarsi davvero della tanto attesa Moldel Y?

SOTTO C'E' LA MODEL 3 Riguardo alla già cinguettatissima Tesla Model Y, Elon Musk fa sapere che l'intenzione è quella di produrla su un'architettura simile a quella della Model 3 -al netto dei problemi riscontrati- per anticiparne i tempi di arrivo sul mercato ma che sarà una vera e propria rivoluzione produttiva, specie in termini di automazione e semplificazione del processo di produzione. Ancora nulla si sa sul prezzo che, come detto, dovrebbe essere alla portata di molti.