Autore:

Giulia Fermani

E-COOMERCE AUTO Comprare l'auto online è una soluzione che sempre più automobilisti preferiscono rispetto al tradizionale viaggetto in concessionaria ( se ancora non siete convinti perché preoccuapati dalle possibili truffe online, date uno sguardo al nostro decalogo antifrode). Nella sezione e-commerce di Suzuki debutta ora Swift Sport con la versione speciale di lancio BeeRacing. La sportiva sviluppata sulla piattaforma Heartect -massa contenuta e scocca rigida-​ con motore 1.4 Boosterjet da 140 cv che sostituisce il vecchio 1.6 aspirato, si potrà acquistare (solo) online dal 14 marzo al 18 aprile sborsando 18 mila euro.

L' EDIZIONE SPECIALE PER IL WEB La nuova generazione di Swift Sport in versione BeeRacing è proposta con livrea BiColor - carrozzeria Giallo Champion e tetto, montanti e calotte specchio Nero Dubai metallizzato- con linee longitudinali a contrasto nere e gialle. Come potete vedere nelle immagini in gallery il frontale è specifico, con presa d’aria maggiorata ed è stata arricchita di un kit aerodinamico composto da spoiler anteriore, minigonne ed estrattore posteriore con finitura effetto carbon. Uno spoiler posteriore in tinta con il tetto, il doppio terminale di scarico e i cerchi BiColor da 17 pollici completano l’offerta. All’interno, cuciture a contrasto e inserti in Rosso Vulcano sul tunnel centrale, sulla plancia e sui pannelli delle porte.

L'OFFERTA TECNOLOGICA DELLA SPORTIVA La dotazione tecnologica della Suzuki Swift Sport BeeRacing non trascura niente, a partire dal sistema di Infotainment abbinato a uno schermo touch da 7 pollici, navigatore con mappe 3D, radio DAB+, Bluetooth e connettività MirrorLink, Apple CarPlay e Android Auto. Di serie sulla serie speciale riservata al web anche la telecamera posteriore, i fari Full Led, il Cruise Control adattivo e alcuni tra i più diffusi sistemi di sicurezza attiva come la frenata automatica con riconoscimento del pedone, il monitoraggio dell’attenzione del guidatore e il sistema di mantenimento corsia.