Giulia Fermani

COSTANZA CARACCIOLO: GINNASTICA IN AUTO Prende il prestito il nome da un famoso quartiere modaiolo di Tokyo la nuova Suzuki Ignis Ginza che, dopo essersi presentata come concept al Salone del Valentino e al Motor Show di Bologna, si propone ora al pubblico vestendosi della trama pied-de-poule. Disponibile in soli 100 esemplari la Limited Edition su base 1.2 Hybrid iTOP 2WD (ma ordinabile anche in versione 4WD) del Suv ultracompatto è proposta nel solo colore Bianco Artico. Nel video in gallery porta all'estremo lo show off della sua versatilità trasformandosi in una palestra all'aperto per la bellissima ex velina Costanza Caracciolo, attuale compagna del re del Tanga Beach Bobo Vieri.

LA DOTAZIONE DI SERIE DELLA LIMITED Alla dotazione base della versione iTop la versione Ginza aggiunge il sistema Infotainment con schermo touchscreen da 7 pollici con navigatore, Bluetooth e radio DAB+, connettività smartphone con Android Auto, Apple CarPlay e MirrorLink, cruise control, volante multifunzione rivestito in pelle, fari full LED, cerchi in lega da 16 pollici e sedili anteriori riscaldabili. A listino la Suzuki Ignis Ginza 1.2 Hybrid 2WD segna 18.950 euro, mentre la variante 4WD ALLGRIP ha un listino di 20.450 euro.

​Guarda il video