Autore:

Giulia Fermani

PRIMA IMMAGINE TEASER Tic Toc, le lancette scorrono e l'88ma edizione del Salone di Ginevra è sempre più vicina. Tra le tante novità in mostra alla kermesse elvetica anche la Subaru Viziv Tourer Concept​, di cui Subaru ha appena rilasciato una prima immagine teaser in attesa del debutto in anteprima mondiale.

SUBARU VIZIV Lanciata a Ginevra nel 2013, la serie di concept Subaru Viziv comprendeva studi di crossover, ibride, sportive e di un Suv a sette posti, entrato poi a listino nelle vesti del suv a 8 posti Subaru Ascent. Subaru ha scelto di tenerci con il fiato sospeso fino all’8 marzo, non facendo trapelare nessuna informazione sulla concept. Ma l'attesa non durerà molto, quindi rimanete sintonizzati per tutti gli aggiornamenti.