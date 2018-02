Autore:

Matteo Gallucci

20 ANNI E NON SENTIRLI È proprio il caso di dire che questi primi vent'anni sono davvero volati per Smart che conta solo 3 generazioni nella sua storia. Vent'anni dove il brand di Daimler ha vissuto momenti difficili con critiche feroci e una rinascita che l'ha portata ad una scalata verso il limpido successo di oggi. È lei la citycar per eccellenza amata soprattutto da noi italiani visto che proprio l'Italia, con Roma e Milano, è sempre stato il principale mercato della piccola teutonica.

CELEBRATION Dopo vent'anni di onorata carriera Smart si regala nel 2018 una nuova serie speciale “20th anniversary” con un equipaggiamento davvero completo: pacchetto LED&Sensor con funzione cornering light, pacchetto comfort, pacchetto sportivo con assetto ribassato di 10 millimetri, pacchetto Cool&Media e Brake Assist Attivo. Sempre di serie i cerchi in lega da 16 pollici a 8 razza, scarico cromato, volante in pelle e pedaliera in alluminio. La tiratura è ovviamente limitata e non sarà la sola novità per Smart nel 2018. Infatti l'allestimento celebrativo 20th anniversary verrà accompagnato da altre 5 limited edition ognuna caratterizzata da un colore specifico per la carrozzeria.

FUTURO ELETTRICO Le metropoli italiane sono ormai colonizzate da Smart "tradizionali" private e dal car sharing Smart tramite il servizio car2go, nato ne 2008 e ora diffuso in più di 20 città nel mondo tra cui le italiane: Milano, Roma, Firenze e Torino. La notizia shock è che presto le Smart "tradizionali" non verranno più prodotte. Infatti dal 2020 tutte le Smart saranno a sola trazione elettrica e non più prodotte motori endotermici. Si, avete capito bene: le Smart ForTwo e Smart ForFour saranno prossimamente solo elettriche e avranno servizi dedicati sempre più adeguati e personalizzati rispetto alle necessità del cliente. La rivoluzione è alle porte ed è facile pensare che chi acquisterà una Smart nuova oggi si troverà tra le mani una instant classic dalla forte rivalutazione sul mercato dell'usato.