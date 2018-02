Autore:

Lorenzo Centenari

IL GUSTO DELLA SFIDA Perché la potenza è nulla, senza contorno. E così Octavia RS, 245 cavalli di mitragliatrice Skoda, sale sul patinato piedistallo di Ginevra vestita a nuovo. Nulla di sconvolgente, in pieno stile mitteleuropeo. Tuttavia, l'effetto che il pacchetto Challenge Plus trasmette alla carrozzeria e agli interni della Octavia RS è come al solito indovinato. Perché trasuda passione per la velocità, senza ricorrere ad espressioni volgari.

IL PLUS DELL'ELETTRONICA Interventi estetici, ma non soltanto. in vendita dalla prossima estate, sotto il profilo elettromeccanico Skoda Octavia RS Challenge Plus si equipaggia di uno speciale differenziale elettronico a slittamento limitato, nome in codice VAQ ( Vorderachsquersperre), che non potrà che incrementare il feeling di guida alle andature più sospinte. Il VAQ farà della RS una sportiva degna di entrare in pista senza timori reverenziali.