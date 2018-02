Autore:

Simone Dellisanti

AL SALONE Skoda Auto sarà presente al Salone di Ginevra 2018, previsto per il mese di marzo, con la sua Skoda Kodiaq nella versione Laurin & Klement (il nome dai fondatori del marchio), un allestimento che abbiamo già visto su altri modelli della gamma.

CHIC La Skoda Kodiaq in allestimento L&K si fa notare per lo stile maggiormente chic e elegante grazie alla griglia frontale cromata e i fari anteriori Full LED, i cerchi da 19 pollici denominati Sirius e paraurti ridisegnati. Presenti le placche distintive Laurin & Klement.

UNO SGUARDO DENTRO L'eleganza è la parola d'ordine anche per descrivere l'abitacolo. Seduti su sedili in pelle, il nostro sguardo andrà al volante multifunzione a tre razze. Anche la plancia è contornata dalla pelle beige con inserti in plastica nera lucida. Il quadro strumenti presenta il logo L&K, così come la schermata iniziale del sistema di infotainment. L’equipaggiamento di serie prevede anche il sedile del guidatore regolabile elettricamente, la pedaliera in alluminio, i tappetini L&K, i sensori per azionare in modo automatico i tergicristalli in caso di pioggia e, infine, il pacchetto di illuminazione ambientale e l'impianto stereo CANTON.

PER TUTTI I GUSTI Capitolo motori: l'allestimento L&K della Skoda Kodiaq porta in dote il motore 1.5 TSI da 150 CV e il 2.0 TSI che passa da 190 CV. Entrambi saranno equipaggiati il cambio automatico DSG a doppia frizione e sette rapporti. Quest'ultimo disponibile anche con la motorizzazione 2.0 TDI da 150 CV. Il motore 2.0 TDI da 190 CV completa l'offerta dei motori. I motori diesel e benzina più potenti verranno accoppiati di serie al sistema di trazione integrale.