Autore:

Luca Cereda

Come si dice in questi casi, il bello deve ancora venire. Se a Francoforte i piccoli SUV ci hanno invaso, nel 2018 fino al 2019 inoltrato l'ondata continuerà. Con qualche inedito assoluto e alcuni besteller chiamati al salto generazionale. Ecco le sette principali novità in vista. Di alcune di queste abbiamo già fornito delle anticipazioni: basterà cliccare sul nome del modello per approfondire la notizia.

VOLKSWAGEN T CROSS Cugina della Seat Arona, la Volkswagen T-Cross è SUV compatto realizzato sulla base della Polo. Pianale MQB A0, quindi, che dovrebbe garantire una discreta abitabilità in ingombri minimi, di poco superiori ai 4 metri e 10 centimetri, nonché ospitare motori a tre cilindri da 1.0 litri e a quattro cilindri da 1.5 litri (benzina) e 1.6 litri (diesel). La T-Cross presentata con ogni probabilità al salone di Parigi 2018 per poi raggiungere le concessionarie entro la fine dell'anno.

DS3 CROSSBACK Non fatevi ingannare dal nome, che attualmente identifica una compatta: la DS3 diventerà DS3 Crossback cambiando i connotati da berlina a crossover. Sorella minore della DS7, nascerà sulla piattaforma modulare del gruppo PSA ed è destinata a avere una variante 100% elettrica, anche se solo nel 2020. Inizialmente avrà motori tradizionali, dal 1.2 Puretech in su. Compreso il nuovo 1.5 diesel di Peugeot.

NUOVA NISSAN JUKE Ha dato il la al segmento dei B-SUV e per un po' ha vissuto di rendita del suo ruolo di pioniera. Adesso la concorrenza è folta e la nuova Nissan Juke dovrà necessariamente rinnovarsi per mantenere un ruolo di primo piano. Per lei dovrebbe esserci pronto un nuovo pianale (lo stesso della nuova Clio), sul quale troverà spazio – pare – anche una versione mild hybrid. Lo stile, invece, si ispirerà alla concept Gripz. La nuova Juke dovrebbe svelarsi entro la fine del 2018 per poi raggiungere le concessionarie a inizio 2019.

MERCEDES GLA 2019 Atto secondo anche per la Mercedes GLA, SUV compatto sui generis, che andrà in scena entro la fine del 2019. Non cambia la formula (vincente) da Classe A con i trampoli e i muscoli. Gamma motori e interni riceveranno i benefit introdotti con la nuova generazione della Mercedes Classe A, che si svelerà tra qualche giorno.

SKODA POLAR Il nome è ancora un'incognita benché sia in circolo da tempo, ma la sostanza non cambia. Anche Skoda avrà il suo SUV piccolo, più compatto della Karoq, per non parlare della Kodiaq. Imparentato con Volkswagen T-Cross e Seat Arona, dovrebbe mettersi in vetrina nel 2019. Non è da escludere, però, una prima apparizione in pubblico.

LEXUS UX Anche i SUV premium sentono il bisogno di rimpicciolirsi e Lexus si prepara a colmare un vuoto nella sua offerta proponendo un antidoto alle solite Audi Q3, BMW X1 e Mercedes GLA. Si chiama Lexus UX e nasce dalla concept omonima presentata al salone di Parigi 2016. Di fatto è sarà una rivisitazione Lexus della fortunata Toyota C-HR, la crossover compatta di Toyota. Design spigoloso, cuore ibrido dovrebbe debuttare nel prossimo autunno.

NUOVA SUZUKI JIMNY E' un grande classico che si rinnova: dopo tanto tempo, per giunta. Potremmo vedere la nuova Suzuki Jimny 2018 già al prossimo salone di Ginevra, con un look profondamente rinnovato e forme boxy che ricordano la Classe G. Ciò nonostante la Jimny perderà la sua indole offroad: la trazione integrale e le ridotte sono confermate.