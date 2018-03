Autore:

Lorenzo Centenari

R-EVOLUTION Tecnologia e design d'avanguardia trovano allo stand Mitsubishi due espressioni mature e particolarmente interessanti, ciascuna con le proprie caratteristiche. Al Salone di Ginevra 2018, i Tre Diamanti partecipano mostrando sia e-Evolution Concept, in anteprima europea, sia soprattutto l'edizione 2019 di Outlander PHEV, in premiere mondiale e destinata al lancio sul mercato entro fine anno.

LE MITSU DI DOMANI Outlander PHEV è il Suv ibrido plug-in più diffuso del proprio segmento: oltre 100.000 unità acquistate finora in tutta Europa. La versione 2019 aggiunge elementi innovativi sia in chiave dinamica, sia sotto il profilo estetico. Quanto a e-Evolution, trattasi sostanzialmente di un Suv 100% elettrico dalla avanzate proprietà anche in termini di connettività. Sul paradigma della mobilità futura, Mitsubishi ha le idee chiare.