Autore:

Marco Congiu

GOD SAVE THE QUEEN Sono poche le auto capaci di conservare il proprio fascino e di trasmettere quella sensazione di leggerezza, libertà ed armonia tipiche degli anni ruggenti del dopoguerra. La Morgan Motor Company è certamente una di queste, e celebra egregiamente i suoi primi 50 anni con la Morgan Plus 8 50th Anniversary Edition, presentata al Salone di Ginevra 2018.

MADE IN ENGLAND Alla kermesse di Ginevra, la Plus 8 si fa ammirare per le sue forme aggraziate e retrò, tipiche di tutte le Morgan che si rispettino. La tradizione si fonde con la modernità: gli immancabili fari tondi proiettano luce a Led e ben si integrano nel design della roadster, come pregevole sono anche le sellerie in pelle impermeabile per i puristi della capote abbassata anche quando piove.

V8, WHAT ELSE? In un periodo in cui l'elettrico, l'ibrido e le propulsioni alternative stanno prendendo sempre più piede, Morgan rimane fedele al passato con questa Plus 8 50th anniversary Edition. Sotto il cofano batte un generoso V8 da 4.8 litri marchiato BMW, capace di uno scatto da 0 a 100 km/h in appena 4,5 secondi, per una velocità massima di 250 km/h. Il ruggito, poi, si apprezza al massimo anche grazie ai terminali di scarico in ceramica.

NON PER TUTTI La natura stessa di un'auto come la Morgan Plus 8 50th Anniversary Edition la rende esclusiva. Prodotta in appena 50 unità – blu al Speedster, verde la Convertible – è proposta al pubblico al prezzo di partenza di 120.000 euro, iva esclusa.