Autore:

Lorenzo Centenari

AURIS DI CAMBIAMENTO Stile, meccanica, dinamica. Nulla su Auris sarà più come prima. All'88° Salone Internazionale di Ginevra, Toyota toglie i veli alla terza generazione della sua compatta, ora dal design esterno più movimentato, e soprattutto equipaggiata dal nuovissimo propulsore Full Hybrid da 2,0 litri, pietra miliare della strategia Dual Hybrid del colosso giapponese, maestro della duplice alimentazione.

SAMURAI A Ginevra 2018 fa il suo debutto mondiale anche il restyling di Toyota Aygo. Non solo il frontale è stato rivisitato con buon gusto, per un effetto ancora più distintivo: pure il piccolo 3 cilindri a benzina è passato dal meccanico di fiducia, uscendo dall'officina più brillante e parsimonioso, e soprattutto già omologato alla futura normativa Euro 6.2.

ALL'ORIZZONTE Prodotti chiavi in mano, ma non solo: al Palexpo, sotto l'insegna di "Better Mobility For All", Toyota mostra i propri progressi stilistici e scientifici in materia di auto elettrica, auto fuel cell, guida autonoma e intelligenza artificiale. La serie Concept-i è una famiglia di tre modelli "driverless" e a zero emissioni, ognuno dei quali pensato per rispondere alle esigenze di diversi profili di utenti.

SUPRA IS BACK A sua volta, la concept Toyota Fine-Comfort Ride illustra come la tecnologia FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle) possa essere sfruttata a beneficio di una nuova filosofia di berlina, più spaziosa e dal layout flessibile. Last but not least, al proprio stand Toyota espone un prototipo da competizione della Supra del futuro. Già, perché dopo 15 anni di attesa pare che...

