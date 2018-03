Autore:

Lorenzo Centenari

ALTO VOLTAGGIO Attenzione, allo stand Nissan, a non prendere la...scossa. Tutto, sulla superficie apparecchiata dal costruttore "jap" al Salone di Ginevra 2018, gravita attorno al tema dell’elettrificazione. Protagonista assoluta è la monoposto elettrica per il Campionato di Formula E, con l’anteprima mondiale della nuova livrea. Effetto scenico assicurato: l’auto, che farà il suo debutto nella stagione 2018/19 alla fine di quest’anno, rimanda all'immagine di un uccello supersonico in volo.

ELETTRO-CROSSOVER Presenti in stand anche l'ultima generazione di Nissan Leaf, già 19.000 unità ordinate in tutta Europa (una ogni 12 minuti), e la concept Nissan IMx Kuro, prototipo già visto a Tokyo 2017 che associa le proprietà di guida autonoma e alimentazione a zero emissioni alla modaiola carrozzeria crossover. Il modello esposto a Ginevra è più aggiornato, essendo ora equipaggiato anche della innovativa tecnologia Brain-to-Vehicle.