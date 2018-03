Autore:

Lorenzo Centenari

VITA AUTONOMA Un futuro in cui non saremo noi a guidare l'automobile, ma sarà lei a trasportarci. L'uomo assumerà un ruolo passivo, ma la sua vita quotidiana (a bordo, e non) sarà più serena. Al Salone di Ginevra 2018, Renault condivide col pubblico la propria vision di mobilità del (dopo)domani attraverso la concept EZ-GO, prototipo di auto elettrica e a guida autonoma all'interno della quale i passeggeri a tutto devono preoccuparsi, tranne che del traffico.

TRANSIZIONE Ginevra è per la Losanga anche l'occasione per presentare sia il nuovo motore da 110 cv che equipaggerà Renault Zoe R110, 135 km/h di velocità massima e 300 km di autonomia, sia l'innovativo Energy 1.3 TCe turbo benzina destinato a Renault Captur e Scenic, gioiello di tecnologia sviluppato dall'Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi in partnership con Daimler. L'elettrico e la guida autonoma per il futuro, la "verde" e la guida sportiva per la (lunga) transizione.