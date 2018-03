Autore:

Lorenzo Centenari

X FACTOR E che Suv compatto sia. Al Salone di Ginevra 2018, Lexus non si lascia sfuggire l'occasione di incrementare in modo esponenziale la popolarità globale del suo nuovo crossover UX, mini-Suv destinato a guadagnare i gradi di best-seller della marca. Sì, perché Lexus UX è compresso nelle dimensioni, come vuole la moda del momento, inoltre è bello da vedere, comodo da abitare, ecologico da guidare. Farà il boom.

RX TAGLIA LARGE Il brand di lusso di Toyota porta a Ginevra, in premiere europea, anche il Suv ammiraglio RX L. Presentata in prima assoluta a Los Angeles 2017, la Lexus RX L ha 7 posti e sedute particolarmente flessibili, per un accesso comodo comodo anche al capiente vano di carico. La straordinaria versatilità degli interni è stata resa possibile grazie all’incremento di 110 mm della lunghezza: le proporzioni della vettura restano in ogni caso eleganti.

NO LIMITS Al Palexpo, dopo essere stato svelato al Salone di Detroit di inizio anno, fa infine il suo debutto europeo anche il nuovo prototipo Lexus LF-1 Limitless, concept che con buone probabilità prefigura le sembianze della futura LX. RX L e Lexus LF-1 Limitless saranno affiancati dalla coupé RC F Special Edition, show car espressamente progettata per celebrare i 10 anni della gamma Lexus F.