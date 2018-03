Autore:

Lorenzo Centenari

SPECIAL STEPWAY Con Francoforte 2017 che ha bruciato sul tempo Ginevra 2018, Dacia Duster seconda edizione non è più una novità assoluta. Per il brand del Gruppo Renault, non un buon motivo, tuttavia, per disertare la rassegna elvetica. A Ginevra, Dacia c'è. E dopo un 2017 da record, inaugura la campagna 2018 presentando una nuova serie limitata dedicata alla famiglia Stepway. Vista l'originalità che sempre contraddistgue le sue iniziative speciali, lo stand del marchio franco-rumeno merita senz'altro una visita.