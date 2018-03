Autore:

Emanuele Colombo

MONOPOSTO DA PISTA Al Salone di Ginevra 2018 la startup cinese Techrules conta di stupire con la Techrules Ren RS, versione pronto-pista di una supercar vista lo scorso anno e disegnata da Fabrizio e Giorgetto Giugiaro. Monoposto, la Ren RS non ha portiere, ma un tetto basculante che garantisce l'accesso a un posto di guida da vera racer. Ma la cosa più interessante è il powertrain: ibrido a turbina.

IBRIDA A TURBINA Secondo la Casa, Techrules Ren RS sviluppa 1.287 CV grazie a 6 motori elettrici: due di essi situati nella parte anteriore e altri quattro nella parte posteriore. Ad alimentarli provvede un pacco batterie al litio da 28,4 kWh, con una turbina a gasolio che svolgerebbe – si dice – la funzione di range extender. Con questo sistema, la Techrules sarebbe in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli tre secondi e di raggiungere i 330 km/h di velocità massima. L'autonomia sarebbe di 1.170 km, con un pieno di 80 litri di gasolio.

PIÙ CHE UN RANGE EXTENDER Ammesso e non concesso che possa sprigionare di picco tutta l'energia necessaria, i numeri comunicati dicono che la batteria non è in grado di sostenere le massime prestazioni se non per pochissimi secondi: basta pensare che la Tesla Model S P100D ha accumulatori di capacità quasi quadrupla. Evidentemente nella Techrules è la turbina a far la parte del leone: fa da range extender quando si viaggia al piccolo trotto, per diventare assoluta protagonista nella guida sportiva (cioè sempre, visto che la RS è solo per la pista).

NON SOLO AUTO Della RS sarebbe in preparazione anche una versione con quattro motori elettrici anziché sei, per una potenza di 858 CV e una coppia di 1.155 Nm, ma il vero obiettivo sarebbe trovare applicazioni per questo tipo di motorizzazione fuori dall'ambito automotive: un progetto per il quale Techrules è in cerca di alleanze.