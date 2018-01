Autore:

Marco Congiu

CONFERME DI STILE È giunto il tempo del restyling di metà carriera per le BMW Serie 2 Active Tourer e Grand Tourer. Gli MPV di Monaco, nel facelift 2018, confermano lo stile riuscito, andando però a modificarsi in alcuni particolari: la griglia a doppio rene si allarga, conferendo una maggior presenza scenica, mentre la parte bassa dell'auto si presenta con un nuovo design, con luci fendinebbia a LED optional.

MOTORI AGGIORNATI Sotto il cofano arrivano nuovi propulsori di ultima generazione firmati BMW. La Serie 2 Active Tourer avrà potenze comprese tra i 109 ed i 231 CV, mentre la Serie 2 Grand Tourer tra i 109 ed i 192 CV. Il consumo di carburante, nel ciclo misto, si attesta tra i 6,4 ed i 4,3 l/100 km. La BMW 225xe iPerformance Active Tourer ibrida plug-in conferma i 45 km di autonomia in modalità elettrica, una potenza complessiva di 224 CV ed un consumo dichiarato nel ciclo misto pari a 2,5-2,3 l/100 km.

ARRIVA L'ADBLUE Lavoro importante è stato fatto anche sotto il profilo delle motorizzazioni Diesel: da marzo 2018 tutte le unità a gasolio saranno dotate di una tecnologia di trattamento dei gas di scarico, un catalizzatore per assorbire gli NOX e l'AdBlue. Tutti i motori Diesel della Serie 2 Active Tourer 2018 e Grand Tourer 2018 fanno parte della famiglia TwinPower Turbo. Non si sanno ancora i prezzi per l'Italia, al momento, mentre l'arrivo nei concessionari è previsto per la prossima primavera.