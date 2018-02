Autore:

Lorenzo Centenari

SILVER ROLLS Un metallo nobile per una elegante signora di sangue blu. Al Salone di Ginevra 2018, Rolls-Royce celebra la Silver Ghost degli esordi con una serie speciale di 35 esemplari: la Silver Ghost Collection è una Rolls che più preziosa non si può. Non fosse altro per i dettagli in argento della sua carrozzeria Cassiopea Silver, frammenti che campeggiano sia sulle portiere, sia sull'orologio alloggiato sul cruscotto.

VERDE FORESTA La Rolls-Royce Silver Ghost Collection nasce da un'iniziativa del Rolls-Royce Bespoke Collective, il team di designer e ingegneri specializzati nella progettazione di modelli su misura. Non solo finiture in argento: gli interni sono ad esempio ricamati in pelle Forest Green, la stessa che rivestiva la Silver Ghost che nel 1904, viaggiando ininterrottamente per 14.371 miglia, stabilì un record mondiale.

SOLENNE Lo Spirit of Ecstasy che troneggia sul cofano? Realizzato in argento massiccio, of course, con base in rame e placche in oro nero. Altri esclusivi particolari sono infine gli ombrelli con manico in legno di quercia e il grazioso cesto da picnic che trova posto nel bagagliaio. Non fosse abbastanza la Rolls-Royce Ghost, ecco la tiratura da collezione. Un omaggio a un marchio che da oltre un secolo non perde un grammo di regalità.