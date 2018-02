Autore:

Giulia Fermani

UN DIAMANTE DI SUV E' ufficiale: porterà il nome del diamante grezzo più grande mai ritrovato nella storia. Come chi? La Rolls-Royce Cullinan.​​​ La Casa britannica non vorrebbe assolutamente che venisse associata al termine Suv, per quanto di lusso -super lusso, in realtà- ma tant'è, se il termine vale per Bentley Bentayga e Lamborghini Urus, allora deve valere anche per la signora di Goodwood.

QUANDO LE PRESENTAZIONI UFFICIALI? Tre anni fa Rolls-Royce annunciava al mondo, attraverso le pagine del Financial Times, che avrebbe creato un'auto che avrebbe ridefinito il concetto di viaggio di lusso​. Ecco, finalmente ci siamo, dopo i test in Africa e Medio Oriente, fino al Circolo Polare Artico, nella House of Rolls-Royce si sono convinti a portare alla luce il loro diamante grezzo. Possiamo aspettarci di vederla al prossimo Salone di Ginevra o toccherà aspettare fino alla kermesse parigina prevista per settembre? Restate sintonizzati e lo scopriremo molto presto.