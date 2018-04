Autore:

Emanuele Colombo

ROLLS ROYCE SU NAT GEO Darà spettacolo ancora prima di svelarsi completamente: parliamo di Rolls Royce Cullinan, primo suv del marchio inglese, che concluderà lo sviluppo davanti alle telecamere del National Geographic nella 2019 Rolls Royce Cullinan’s Final Challenge. Nat Geo pubblicherà sulla sua pagina speciale https://www.nationalgeographic.com/rollsroycecullinan/ aggiornamenti quotidiani, tra film e fotografie, che mostreranno i collaudi della nuova Rolls Royce in paesi come il Nord Europa, il Medio Oriente e gli Stati Uniti: prima della presentazione ufficiale, prevista per la fine del 2019.

LE CARATTERISTICHE DELLA CULLINAN Cullinan nasce sulla stessa piattaforma in alluminio della Rolls Royce Phantom; ha le portiere posteriori ad apertura controvento e un motore su cui per ora non si conoscono dettagli, ma che probabilmente sarà un'evoluzione dell'attuale V12 da 6,8 litri della Casa. Ovviamente l'abitacolo dovrebbe offrire l'ambiente più lussuoso del segmento: senza se e senza ma.

QUALCOSA DA DIMOSTRARE La produzione dei contenuti fotografici e video sarà affidata all'esploratore e fotografo Cory Richards, che seguirà il team di sviluppo della della casa inglese durante i collaudi finali: "Il pubblico e i clienti di oggi vedranno Rolls-Royce in una luce completamente nuova mentre Cullinan dimostra quanto sia capace una Rolls-Royce", ha dichiarato Torsten Müller-Ötvös, amministratore delegato del Marchio. Gli stessi contenuti del National Geographic saranno condivisi anche sui canali social di Rolls Royce.