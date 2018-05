Autore:

Lorenzo Centenari

SQUADRA CHE VINCE SI CAMBIA Quando fare le cose semplici aiuta a vincere. Che nel nostro caso, significa vendere un'automobile in più. È primavera, e Renault si dedica alla manutenzione delle proprie berline. Rimescolando gli allestimenti, e nominando Mégane (Sporter compresa) ministro della Semplificazione. Via la precedente classificazione, spazio a una formula più snella, e al tempo stesso più appetitosa. Tutte nuove le edizioni Mégane Duel e Duel2, più ricca la top di gamma Mégane Intense. Da cinque, i livelli di equipaggiamento scendono così a tre. Porte aperte il 26-27 maggio. Il mercato ringrazia.

RIMPASTO ALLA FRANCESE Nella nuova squadra di Governo, la entry level Life cede dunque la poltrona a Renault Mégane Duel, versione che che per design e completezza rifiuta in ogni caso l'etichetta di allestimento base. Oltre alla squisita firma luminosa posteriore, nuova Mégane Duel carica infatti a bordo anche display touchscreen da 7 pollici, clima automatico bizona e compatibilità con dispositivi Apple e Android. Prezzi? A partire da 19.550 euro chiavi in mano (Energy TCe 100), vale a dire qualche centinaio di euro in più rispetto alla odierna edizione di ingresso.

CONVENIENZA AL QUADRATO L’offerta tecnologica cresce di uno step sul nuovo livello Duel2 (Duel al quadrato): equipaggiamenti in precedenza disponibili solo in opzione vengono ora offerti di serie. Parliamo del sistema Renault Multi-Sense con Ambient lighting, dei cerchi in lega da 17 pollici, dei gruppi ottici posteriori a LED con classica firma C-Shape. E ancora: touchscreen da 8,7 pollici con navigatore integrato, avviamento senza chiave Easy Access System. Il listino di Mégane Duel2 parte da 23.050 euro (Energy TCe 130), pareggiando così i prezzi della preesistente Mégane Business.

INTENSAMENTE MÉGANE Al vertice della gamma Mégane, infine, sempre l'equipaggiamento Intense. Sensibilmente rinnovato, tuttavia, sia per quanto riguarda il look esterno, sia in tema di arredamento interno. I cerchi in lega da 17 pollici acquistano l'effetto diamantato, mentre per la prima volta a illuminare la strada sono di serie fari Full LED Pure Vision. Novità anche i Privacy Glass. Completano il pacchetto Parking Camera, freno di stazionamento elettronico e Cruise Control adattivo, nonché - provvidenziale - la frenata d’emergenza attiva. Mégane Intense a partire da 25.250 euro (Energy TCe 130).