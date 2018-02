Autore:

Lorenzo Centenari

IMAGINE Purché sia elettrica, a guida autonoma, e soprattutto connessa h24 a tutto ciò che incontra sul proprio cammino. L'automobile del futuro sarà una declinazione di tre principi ormai consolidati, e al Salone di Ginevra Renault offre un assaggio del suo modo di vedere le cose. La concept EZ-GO racchiude in sé le peculiarità dell'auto del domani: avanza da sola e in totale silenzio, inoltre si fa ambasciatrice anche di un quarto pilastro della mobilità post-moderna. Quello della condivisione. Al momento, di Renault EZ-GO non si sa molto di più. Il prototipo in carne ed ossa verrà svelato soltanto al Salone. Accontentiamoci per ora dello stuzzicante video-teaser che ne anticipa il reveal.