Autore:

Marco Rocca

GAMMA PIU' FACILE Renault Captur, il crossover francese tanto amato dagli italiani, rinnova la propria gamma con le versioni SPORT EDITION e SPORT EDITION2. Non solo un scelta di stile ma anche, e soprattutto, una semplificazione della gamma presentata a inizio anno. Contestualmente è arrivato anche l'aggiornamento Euro 6c (entrato in vigore dal 1 settembre 2017) per tutte le motorizzazioni, senza cambiamenti in termini di potenza e di prezzo. Ma andiamo con ordine.

LIFE Il primo livello di equipaggiamento, Life, rimane invariato: ritroviamo, quindi, la firma luminosa C-Shape delle luci diurne a LED e dei fari posteriori, oltre ad una ricca dotazione di serie, tra cui cassetto Easy Life, Cruise Control, Radio R&GO con supporto Smartphone, Bluetooth, presa USB e comandi al volante oltre al sedile posteriore frazionabile e scorrevole. Il tutto con un listino che attacca a 16.200 euro.

SPORT EDITION Qui troviamo di serie equipaggiamenti (precedentemente disponibili solo in opzione) che valorizzano il look della Renault Captur. Non mancano le Sellerie Black, i Privacy Glass, gli Interni Color Chrome, che si aggiungono ai Cerchi in Lega da 16’’ Diamantati Black CITY. Novità assoluta - disponibile per la prima volta sul secondo livello di allestimento - la Parking Camera con Sensori di Parcheggio Posteriori che, insieme allo Smart Nav Evolution con radio DAB, rende particolarmente ghiotta l'offerta con un prezzo di partenza di 18.950 euro.

SPORT EDITION2 Un gradino più su c'è l'allestimento Sport Edition2 che aggiunge il sistema infotainment R-LINK Evolution compatibile con Android Auto, Easy Access System II e sensori di parcheggio anteriori. Particolarmente curati l'arredamento dell'abitacolo con sellerie Fix Grey in tessuto e pelle TEP, e la personalizzazione esterna condita da cerchi in lega da 17’’ diamantati Black emotion, dalle protezioni in plastica grigia anteriori e posteriori, dai Fari Full LED e dalle caratteristiche tinte bicolore per carrozzeria e tetto. Il prezzo? Si parte da 20.250 euro chiavi in mano.

INITIALE PARIS Al top di gamma si conferma la versione Initiale Paris, che aggiunge l’impianto BOSE, la pelle Nappa Black per i sedili, il bracciolo anteriore, l’Easy Park Assist con Sensori di Parcheggio a 360° e il sensore angolo morto negli specchietti. Il livello più alto della gamma Captur fissa il suo listino a partire da 26.250 euro.

MOTORI PIU' PULITI Come detto nulla da segnalare al capitolo motori sotto il cofano. Riconfermato il benzina ENERGY TCe 90 e i due diesel ENERGY dCi 90 (disponibile anche con cambio EDC) e il più potente ENERGY dCi 110. Tutti ora Euro 6c, a parte il diesel più potente che a fine mese uscira' dal listino.