Autore:

Marco Rocca

WORLD PREMIERE Siamo ancora al Salone di Ginevra 2018, allo stand Porsche per la precisione, che al fianco della 911 GT3 RS propone la sua visione del crossover del futuro con il concept Mission E Cross Turismo. Sotto al cofano 600 CV elettrici, per una autonomia di 400 chilometri. Vi sembra di averla già vista? Non è del tutto sbagliato, la linea è quella della già nota Mission E, che qui al Salone di Ginevra si propone in versione alta da terra. Il listino? Niente di ufficiale, ma voci di corridoio parlano di un prezzo d'attacco di 95 mila euro. Quando arriverà sul mercato? Scopritelo nel nostro video live dal Salone di Ginevra 2018.