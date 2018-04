Autore:

Marco Rocca

CHE NUMERI!!! Partiamo col dire che la notizia non è stata ancora confermata da Porsche, ma se fosse vera (e con ogni probabilità lo è) vorrebbe dire che la nuova Porsche GT3 RS 2018 è dannatamente veloce, caspita se lo è! Stando a quanto detto da Dale Lomas di Bridge to Gantry avrebbe girato al Nurburgring con un tempo di 6':56". Volete un riferimento? Un secondo più veloce della 918 Spider, la prima auto di serie a scendere sotto il fatidico limite dei 7 minuti.

NEL MIRINO LA GT2 RS Se tutto ciò fosse confermato significherebbe, per dirla in altro modo, che questa GT3 RS verde brillante con pacchetto Weissach ha girato a circa 9 secondi dal record assoluto del tracciato di 6’47″3 (per le vetture sportive omologate per uso stradale) fissato dalla sorella 911 GT2 RS. Una belva a trazione posteriore con un turbo e 700 cavalli. I beninformati dicono che Porsche avrebbe prenotato il circuito per un’altra sessione in settimana. Ci sarà quindi un’ulteriore tentativo per migliorare questi tempi? Staremo a vedere.

LA SCHEDA TECNICA Per coloro i quali siano ancora rimasti a digiuno circa i dati della scheda tecnica dell'ultima Porsche 911 GT3 RS sappiano che sotto il cofano posteriore scalpita un 6 cilindri Boxer aspirato. Il 4.0 litri scatena 520 cavalli sull'asse posteriore. 0-100 in 3,2 secondi per una punta massima è di 312 km/h. Ammortizzatori adattivi, ruote posteriori sterzanti e cambio PDK completano il quadro. Il peso? 1.430 kg.