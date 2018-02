Autore:

Emanuele Colombo

MISSIONE SOSTENIBILITÀ Al salone di Ginevra 2018 Pininfarina presenta la HK GT di cui pubblichiamo le prime immagini: la quarta concept car sviluppata con l'azienda cinese Hybrid Kinetic Group. La gran turismo contribuisce a definire l'identità del marchio di Hong Kong, con un occhio di riguardo alla sostenibilità.

GT ELETTRICA La Pininfarina HK GT è infatti una GT che sfrutta la tecnologia messa a punto da Hybrid Kinetic per il sistema di trazione, con batteria, motori elettrici, centralina di controllo e range extender. Una sorta di ibrido tipo serie sulla falsariga della Fisker Karma.

NIENTE PISTONI: C'E' LA TURBINA A differenza di quest'ultime, però, la tecnologia di HK non prevede un motore a pistoni nel ruolo di range extender, bensì una micro-turbina realizzata con tecnologie di derivazione aerospaziale. La durata prevista per questo componente è di 50.000 ore di funzionamento, con interventi di manutenzione programmati ogni 10.000 ore.

1,000 CHILOMETRI DI AUTONOMIA La batteria, secondo Hybrid Kinetic Group, avrebbe la capacità di recuperare il 30 per cento in più di energia rispetto alle tecnologie tradizionali, per un'autonomia di oltre 1.000 chilometri. La durata prevista del pacco batterie è di 50.000 cicli di ricarica.