Autore:

Luca Cereda

RUMORS Ci vorranno ancora un paio d'anni prima di vedere su strada la nuova Peugeot 308, attesa non prima del 2020. Dalla Francia, però, giungono già anticipazioni succose. Svelate dal sito Cardisiac.com, solitamente ben informato sulle strategie del Leone.

CV IBRIDI L'impressione è che Peugeot voglia alzare l'asticella, e non di poco, con la prossima generazione (la terza) della sua media compatta. Sotto tutti i punti di vista: stile, tecnologia e dinamica di guida. Si parte da una certezza: l'ibrido. Che porterà la Peugeot 308 2020 ad avere anche una declinazione plug in sulle versioni al top della gamma, ossia GT e GTi. Quest'ultima dovrebbe addirittura montare due moduli elettrici, stando a quanto riporta il sito francese.

IL DIESEL RESISTE Con l'aiuto di questi la nuova 308 avrà prestazioni più spinte ma anche un minore impatto ambientale, potendo percorre una certa quantità di chilometri (si presume una cinquantina) a impatto locale zero. Chi volesse orientarsi su versioni più tradizionali, però, sarà comunque accontentato dai motori Puretech e, con ogni probabilità, anche dal diesel BlueHDi. Compreso l' 1.5 introdotto con l'ultimo restyling.

CAMBIO AUTOMATICO E... La maggior parte delle 308, berlina e SW, proporrà l'opzione del cambio automatico EAT8. Salendo di prezzo e allestimento sarà possibile avere sedili massaggianti e ventilati, ma anche optional di lusso per il segmento come le sospensioni attive.

ALTA FEDELTA' Passando alla tecnologia, ci si aspetta una guida autonoma di livello 2, ovvero una Peugeot 308 capace di frenare e ripartire nelle situazioni di traffico in colonna gestendosi in autonomia. Per l'infotainment, invece, dovrebbe arrivare un'interfaccia più fluida ed evoluta di quella attualmente utilizzata da PSA, che effettivamente appare un po' agé.

DIMENSIONI E PREZZO Cardisiac si spinge a fare previsioni anche sullo stile, che dovrebbe abbassare un po' il tetto della berlina sulla scia di quanto fatto dalla 508, seguendo il design della concept Istinct. E pronostica misure al rialzo: con qualche centimetro di lunghezza in più, in buona parte assorbito dal passo, la prossima 308 amplierà lo spazio a bordo. C'è da capire se tutte queste migliorie andranno a spostare il posizionamento della 308 e, di conseguenza, il prezzo, che oggi attacca a poco più di 21.000 euro nel listino italiano.