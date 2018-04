Autore:

Giulia Fermani

PEUGEOT 108 SI RINNOVA La primavera, si sa, porta cambiamenti. Per la citycar Peugeot 108 il cambio di stagione quest'anno ha portato un nuovo propulsore, il VTi 72 e nuovi allestimenti, oltre alle due inedite tinte carrozzeria metallizzate Blu Calvi e Green Fizz.

COSA CAMBIA Considerando l'auto in questione partire dagli allestimenti è quasi doveroso: ricordate tutti quelli che Peugeot 108 mette a disposizione per i suoi clienti? Ne abbiamo parlato nella prova di stile della citycar del Leone. Oggi, a quelle disponibili, si aggiungono le tinte carrozzeria metallizzate Blu Calvi e Green Fizz, che è ora disponibile anche come colore per il tetto in tela della versione Top! in abbinamento alla carrozzeria Bianco Lipizan, Grigio Gallium, Grigio Carlinite, Nero Caldera. All’interno, il nuovo tessuto White Square Jusa sostituisce precedenti Carolight e Rayura in entrambe le versioni (con tetto rigido o apribile) e il touchscreen da 7 pollici che comanda l’infotainment guadagna il riconoscimento vocale e un sistema Mirror Link ora compatibile anche con Android Auto e Apple CarPlay. Lato motore, il nuovo VTi 72 subentra al precedente VTi 68 e lo sorpassa di 4 cv (che diventano 72) motorizzazione abbinabile ad un cambio manuale o robotizzato