Autore:

Marco Congiu

SEMPRE BELLA La Pagani Zonda venne presentata al Salone di Ginevra nel 1999. Con questa hypercar, faceva il suo ingresso tra i costruttori di automobili un nome destinato a diventare una vera e propria leggenda in meno di 20 anni: Horacio Pagani. Pensionata nel 2011 con l’arrivo della Huayra, si pensava che la Zonda Revolucion avrebbe chiuso il ciclo della prima hyoercar di Horacio. E invece eccola qua, sul palco Pagani al Salone di Ginevra 2018.

SOLO PER LUI Ci siamo abituati a vedere ogni tanto il nome Zonda ancora in bella evidenza sulle Pagani. L’ultimo esempio è la Pagani Zonda HP Barchetta, una one-off che Horacio ha deciso di regalarsi. SI tratta, e non poteva essere diversamente, di una versione estrema e ricercata della celebre Zonda, che si discosta dalle altre per via degli interni, della colorazione e dei sedili derivati direttamente dalla Huayra BC. Gli pneumatici sono da 20”, marchiati Pirelli P Zero Corsa, mentre ad un occhio attento non saranno sfuggite le moltitudini di particolari aerodinamici derivati dalla Zonda Cinque, su tutti la presa d’aria centrale. Guarda il nostro video live.