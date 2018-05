Autore:

Luca Cereda

DOWNSIZING Cuore piccolo batte più forte. Da adesso la Grandland X si può ordinare con il nuovo motore 1.5 da 130 cavalli made in Peugeot abbinato a un cambio manuale o a una trasmissione automatica a 8 rapporti. Il nuovo diesel va a sostituire il 1.6 Ecotec da 120 cv presente nel listino della Opel Grandland X garantendo 10 cavalli di potenza in più e, sulla carta, un consumo di carburante ridotto del 4%, dovuto alla riduzione della cilindrata, degli attriti interni e di una combustione ottimizzata.

QUANTO CONSUMA Scheda tecnica alla mano, i consumi di gasolio del nuovo 1.5 si assestano per la Opel Grandland X a 4,7-4,7 l/100 km nel ciclo urbano, 3,9-3,8 l/100 km nell'extraurbano e 4,2-4,1 l/100 km nel misto, con emissioni di CO 2 pari a 110-108 g/km). La coppia massima erogata è sempre di 300 Nm.

FUTURO GREEN Chi punta ancora sul diesel potrà dunque scegliere tra due proposte ben diverse: il nuovo 1.5, appunto, e la più potente Opel Grandland X 2.0 Diesel (Ultimate o Innovation) da 177 cv. Come alternativa resta a benzina resta, per ora, il 1.2 da 130 cavalli. Guardando al futuro, invece, Opel punta a proporre Grandland X come primo veicolo elettrico ibrido plug-in del marchio entro il 2020.