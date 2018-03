Autore:

Luca Cereda

CHI SI RIVEDE La Corsa sportiva ritorna. Opel ha diffuso le prime immagini della Opel Corsa GSi 2018, declinazione pepata (light) della piccola di casa basata sulla carrozzeria a tre porte.

FA SCENA Una versione storica - la prima Corsa GSi debuttò sul finire degli anni ottanta – che si riconosce immediatamente dall'estetica più spinta: griglia a nido d'ape, qualche inserto cromato nel pararti, inserti in a effetto carbonio (vedi gli specchietti), paraurti posteriore in tinta con la carrozzeria e un vistoso alettone.

E DENTRO? Non ci sono immagini a supporto, per ora, ma anche l'abitacolo della nuova Opel Corsa GSi ha un'impronta sportiva. Troveremo sedili Recaro, un volante corsaiolo e la pedaliera in alluminio.

INCOGNITA MOTORE Fermandosi qui parrebbe un'auto tutta chiacchiere e distintivo, ma non è così. Accertata la presenza del telaio della OPC, oltre che dei freni con pinze rosse, la Corsa GSi 2018 avrà un tuning di motore specifico ancora non rivelato da Opel. Seguendo la logica della Insignia GSi, dovrebbe spremere un numero di cavalli compreso tra i 150 (del 1.4 turbo della Corsa S) e i 206 (del 1.6 turbo in dote alla OPC), le più potenti attualmente presenti nel listino della Opel Corsa. A breve ne sapremo di più.