Autore:

Lorenzo Centenari

LA CLASSE A DEI VAN Che mai avranno in comune un furgone e una compatta di successo? Oltre a quattro ruote, un volante ed una Stella stampata sul musetto, in realtà nuovo Mercedes Sprinter e nuova Mercedes Classe A hanno tanto altro da spartire. Il programma di infotainment, ad esempio. Non fa in tempo a debuttare sulle auto, che già l'appetitoso MBUX sale a bordo anche di un van. Non è tutto: Mercedes Sprinter 2018 adotta a piacimento anche la trazione anteriore. In vendita da giugno, con prezzi Iva esclusa a partire da 23.344 euro per i Furgoni e 20.360 euro per i Telai, ecco a voi "la Classe A dei commerciali".

UNO, NESSUNO, CENTOMILA La terza generazione di Mercedes Sprinter porta avanti un racconto iniziato nel 1995, e che da allora si fa leggere pagina dopo pagina dai professionisti di tutto il mondo. Oltre a qualità tedesca e design moderno, punto di forza di Sprinter 2018 è la massima modularità. Furgone, Tourer, Cassonato, Autotelaio, autobus o testata motrice. Senza contare tre differenti setup di trazione (anteriore, posteriore o integrale), le configurazioni della cabina, le lunghezze della sovrastruttura, il tonnellaggio, le altezze del vano di carico e altri dettagli d’equipaggiamento. L’offerta Sprinter conta oggi la bellezza di 1.700 combinazioni diverse. Accontentando un target di clientela mai così eterogeneo, dal corriere espresso all'autotrasportatore, passando per il tecnico del servizio assistenza, il personale di soccorso, infine la famiglia amante del genere camper.

SPRINT IN AVANTI Si diceva dell'introduzione della trazione anteriore. Sulla versione "tutto avanti", il carico utile di Mercedes Sprinter aumenta di circa 50 kg, il bordo di appoggio si abbassa di 80 mm e i passaruota liberano spazio a loro volta, rendendo più agevoli le operazioni di carico e scarico in caso d’impiego commerciale, o la salita e la discesa dalle zone giorno e notte in caso di configurazione caravan. Sempre in ambito tecnico, un nuovo cambio automatico a 9 marce con convertitore di coppia è stato calibrato in favore del massimo equilibrio tra consumi e piacere di guida. E a proposito di comfort di marcia: inferiori risultano anche le emissioni acustiche e le vibrazioni, anche quelle trasmesse dalla leva del cambio manuale a 6 velocità, innesti precisi e passaggi di marcia quasi automobilistici. Capacità di carico? Fino a 17 metri cubi di volume, 5,5 tonnellate in termini di massa.

COMPOSTEZZA E SICUREZZA In cabina il posto guida risulta ordinato, funzionale e sempre adeguato alle rispettive esigenze di impiego. Su Mercedes Sprinter 2018 salgono a bordo sedili più ergonomici, la funzione di avviamento senza chiave e un climatizzatore ottimizzato. Variabile a seconda della configurazione è poi anche il design delle soluzioni portaoggetti: per un abitacolo in ordine anche in caso di superlavoro. Nuovo Sprinter è all'avanguadia anche in materia di sicurezza: tra i numerosi sistemi di assistenza disponibili come optional figurano la telecamera per la retromarcia autopulente (con tanto di immagine nello specchietto retrovisore interno), il pacchetto per le manovre di parcheggio con visuale a 360°, inoltre un sofisticato sensore pioggia con sistema Wet Wiper integrato.

COMMERCIO ONLINE Ma nuovo Mercedes Sprinter è anche e soprattutto connessione Internet: non solo si amplia la gamma di servizi in rete di Mercedes PRO connect, ma addirittura la plancia ospita a richiesta una variante del nuovissimo sistema multimediale MBUX (Mercedes-Benz User Experience) appena introdotto su Classe A. Tornando a Mercedes PRO Connect (di serie): semplicemente, lo strumento che ci vuole per rispondere alle esigenze logistiche e di trasporto più disparate, dalla gestione di grandi flotte fino ai parchi veicoli di piccole aziende. Il sistema collega il gestore ai veicoli e agli autisti della propria flotta e lo abilita a inviare ordini online e a richiamare in tempo reale informazioni sui veicoli quali posizione, carburante e intervalli di manutenzione. Otto pacchetti in tutto, e nulla sfugge più alla torre di controllo.