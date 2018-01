Autore:

Marco Rocca

VOCI CONFERMATE In FCA non stanno certo con le mani in mano e da qui a qualche mese il Gruppo, guidato da Sergio Marchionne, presenterà il nuovo piano quinquennale sulla produzione di nuovi modelli. Cosa dobbiamo aspettarci? Tante novità a cominciare dal nuovo pick-up su base Wrangler, ovvero la nuova Jeep Scrambler. I più attenti avranno notato che in rete sono spuntate diverse indiscrezioni, tanto che qualche forum ha anche abbozzato un render.

ENTRO IL 2019 La dichirazione di Marchionne sul tema pick-up finalmente è arrivata: "il prodotto è pronto. Ora siamo focalizzati sulla costruzione del modello di serie in modo che il successore di mitico Scrambler possa arrivare per l'inizio del 2019". La conferma di quanto detto viene dal fatto che in rete iniziamo a girare le immagini di una vattura camuffata dalle sembianze di una Wrangler pick-up.

COSA SI SA? Ma che cosa sappiamo per il momento del nuovo pick-up? Poco. Il JeepScramblerForum, per la verità, aveva fatto delle ipotesi, circa il propulsore che potrebbe essere il 3.0 litri V6 già visto sul Wrangler JL. E' anche vero che potrebbe non essere l'unica scelta visto che la nuova Jeep Wrangler 2018 sarà prodotta anche con powertrain ibrido, staremo a vedere.

Dalle foto del muletto, però, si scorge chiaramente la soluzione a doppia cabina, decisamente più funzionale della singola.

ANCHE CON TETTO REMOVIBILE La nuova Jeep Scrambler 2019 dovrebbe offrire tre varianti per il tettuccio: opzione total black rigido, una versione dello stesso, ma colorata, e una versione leggera con parasole, confermando che sul JT sarà possibile l’opzione del tettuccio removibile, richiamando quella già adottata dalla concept Crew Chief 715. Entrambi gli assi, poi, saranno irrigiditi per garantire adeguate capacità di carico e di rimorchio come ci si aspetta da un pick-up mase in U.S.A.

SOSTITUISCE IL DAKOTA Se è vero che una delle principali novità al North American International Auto Show di Detroit è stata la Ford Ranger e anche vero che questa uscita ha innescato l'attesa di un pick-up importante per il Gruppo FCA: il Dodge Ram Dakota orami uscito di produzione nel 2011. La risposta di Marchionne non si è fatta attendere, sostenendo che al momento l'introduzione di un modello tutto nuovo non sarebbe contemplata nelle economie di scala. Ecco perché la nuova Jeep Scrambler, ad un costo decisamente più basso vista la parentela stretta con la Wrangler, potrebbe aiutare a compensare la mancanza di un pick-up più piccolo del grosso Dodge Ram 1500.

CROSSOVER SU BASE PACIFICA L'altra novità farebbe riferimento all'introduzione di un crossover con un powertrain ibrido plug-in basato sulla stessa piattaforma del minivan Chrysler Pacifica. Marchionne ha detto che il lavoro di progettazione è già stato completato e che tutto è che sarà tutto pronto in 18 mesi.