Autore:

Marco Congiu

ATTESA Si sta chiudendo una settimana in cui Volvo è stata parecchio al centro dell'attenzione: con la vittoria del premio Car of the Year 2018 assegnato alla XC40 e con la presentazione al Salone di Ginevra 2018 della nuovissima V60, possiamo mostrarvi la prima immagine della penultima componente della famiglia 60, la nuova S60.

AGGRESSIVE In questa foto, diffusa in rete dal sito svedese Teknikens Varld, vediamo il posteriore della S60 in tutto il suo splendore, con una fanaleria tagliente a sviluppo orizzontale, quasi in continuità con quella della V60. Il frontale, anche se non si distingue, è verosimile che ricalchi in maniera identica quello della station presentata a Ginevra, con i gruppi ottici a Led con la caratteristica firma a Martello di Thor.

BENZINA, DIESEL O PLUG-IN La piattaforma modulare SPA che equipaggia la nuova S60, oltre ad offrire il classico lusso degli interni tipici del salotto svedese nel più genuino stile Volvo, garantisce una buona scelta anche per quanto riguarda le motorizzazioni. Tutti i propulsori ella famiglia Drive-E che troveranno posto sotto il cofano saranno i famosi 2.0 litri a 4 cilindri, con valori di potenza dai 150 sino ai 390 CV delle versioni ibride a trazione integrale.

QUANDO ARRIVA? L'auto che vediamo in queste immagini è un prodotto fatto e finito. Stando alle dichiarazioni del CEO di Volvo, Hakan Samuelsson, che proprio qualche giorno fa ha svelato la nuova S60 in una livrea camouflage, l'auto vedrà ufficialmente la luce entro l'anno.