Autore:

Marco Rocca

SENZA VELI Dopo 7 anni di onorato servizio e una concorrenza ormai decisamente più competitiva (vedi Porsche Cayenne e Volvo XC90, solo per citarne due), anche per la Volkswagen Touareg è arrivato il momento di fare il salto generazionale. L'arrivo nelle concessionarie è previsto per il 2018. Prima di allora, possiamo dare un'occhiata alle nuove foto che sono spuntate in rete che la ritraggono finalmente senza veli.

NEL 2018 Per la verità un'idea, anche abbastanza precisa, del modello di serie ce l'eravamo fatta grazie al prototipo T-Prime GTE e sulla base di una serie di rendering. Gli scatti che trovate in gallery, però, non danno più adito a supposizioni mostrando la nuova Volkswagen Touareg 2018 come effettivamente sarà.

RITRATTO DI FAMIGLIA Lo stile è quello di famiglia, richiamando molto da vicino quello della più piccola Tiguan con la calandra cromata a listelli orizzontali che su Touareg raggiunge dimensioni decisamente maggiori. A vederla in foto, la nuova SUV di Wolfsburg, sembra più larga e bassa della generazione precedente e, grazie al tetto discendente in stile Arteon, anche più sportiva e dinamica. Il tutto, senza iaver ntaccato le doti di carico che, dovrebbero mettere sul piatto della bilancia circa 750 litri di capienza per il bagagliaio.

PIATTAFORMA MLB EVO Nuova anche la linea di coda con fari full led più sottili e allungati che schicciano a terra il grosso lato b della Touareg. Il progetto della terza generazione di Touareg parte dall'impiego dell'innovativa piattaforma MLB Evo che si caratterizza per il massiccio impiego di alluminio e altri materiali leggeri. Già utilizzata su Audi Q7, Bentley Bentayga, Porsche Cayenne e sull'attesissima Lamborghini Urus, consente un risparmio di peso complessivo nell'ordine della 70ina di chili.

QUI MOTORI Sotto il cofano, assieme alle unità a benzina TSI o Diesel TDI, non mancheranno powertrain di tipo ibrido o ibrido plug-in, ma più avanti potrebbe figurare anche una versione totalmente elettrica.