Autore:

Lorenzo Centenari

PECHINO EXPRESS Eccolo qui, il Suv ammiraglio. O meglio: lui qui ancora non c'è, semmai abbiamo catturato la sua...ombra. In attesa della world premiere del 23 marzo al prossimo Salone di Pechino, Volkswagen rilascia un teaser della Touareg di terza generazione. Solo uno schizzo ma dal quale, scatenando l'immaginazione e fidandoci dei pochi dati ufficiali sin qui a nostra disposizione, possiamo ricostruire l'immagine di nuova Touareg, cioè l'erede di una fra le patriarche del segmento sport utility.

ALTIUS, CITIUS, FORTIUS Un muletto di Volkswagen Touareg 2018, in realtà, già era stato pizzicato senza veli lo scorso dicembre. Per conoscere le impressioni suscitate allora, vi rimandiamo a un nostro precedente articolo. Oggi ci concentriamo sul bozzetto ufficiale, disegno da cui la sagoma del Suv originata dalla matita del responsabile del Centro stile Volkswagen Klaus Bishoff affiora in superficie in modo abbastanza nitido. Come previsto, nuova Touareg sarà più lunga, più larga e più bassa del modello attuale. Rafforzando l'idea di velocità e di aderenza all'asfalto.

IN TENSIONE Il teaser riprende nuova Touareg solo di lato. Non è perciò possibile aggiungere dettagli del frontale e della vista posteriore, già comunque intravisti grazie alle foto spia rubate poco prima di Natale. Dal documento ora nelle nostre mani, si riconoscono invece il profondo solco che attraversa la fiancata da un passaruota all'altro, i cristalli laterali assottigliati dal tettuccio teso, i montanti più inclinati quasi stessimo parlando di un Suvcoupé, infine sbalzi corti sia davanti, sia al retrotreno.

COCKPIT DIGITALE Volkswagen assicura che nuova Touareg sarà equipaggiata di un arsenale di innovativi sistemi di assistenza alla guida, oltre a proporre un abitacolo profondamente rinnovato rispetto alla seconda release del proprio maxi Suv. Il guidatore potrà contare su uno dei cruscotti digitali più grandi della categoria: l’Innovision Cockpit dovrebbe riscrivere i parametri dell’infotainment e della connettività di bordo nel loro insieme. A sua volta, l'esperienza di guida sarà garantita da un telaio con sospensioni pneumatiche ad aria, ruote posteriori sterzanti e stabilizzatore di rollio.

CHINA FIRST La scelta di presentare nuova Volkswagen Touareg in Cina e non altrove non è affatto casuale. Laggiù il mercato dei Suv di grandi dimensioni è in espansione massima, tanto da scommettere nel raddoppio entro il 2023 degli odierni volumi di vendita. Anche il progenitore stilistico di nuova Touareg 2018, la concept T-Prime, venne mostrata due anni fa proprio a Pechino. A Wofsburg assicurano come il modello definitivo non si allontani molto dal prototipo. Una buona notizia, perché la T-Prime piacque eccome.