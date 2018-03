Autore:

Lorenzo Centenari

PROVE GENERALI Toyota continuerà a proporre Auris sia in formato berlina, sia in carrozzeria station wagon. Le foto spia catturate da Auto Express di un muletto di Auris Touring Sports con camouflage d'ordinanza tolgono il dubbio una volta per tutte. E così, dopo il debutto della terza generazione di Auris 5 porte al recente Salone di Ginevra, nell'arco di qualche mese (primo trimestre 2019?) arriverà sul mercato anche la variante con portellone.

NO DIESEL, WE'RE JAPANESE La camuffatura non lascia grande spazio all'immaginazione: nuova Auris TS riprende il disegno di Auris hatchback fino all'altezza del montante B, per poi virare in chiave wagon e adottare uno sbalzo posteriore notevolmente allungato. Motori? La piattaforma globale Toyota apre a varie forme di moduli elettrificati: ci aspettiamo sia il classico 1.8 plug-in hybrid, sia un'alternativa a duplice alimentazione da 2 litri. Niente diesel.