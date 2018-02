Autore:

Luca Cereda

SI CAMBIA Tra la fine di quest'anno e l'inizio del 2019 arriverà in concessionaria il restyling della Suzuki Vitara, annunciato da alcune foto-spia sul web.

FRONTE E RETRO Le ultime ritraggono un muletto impegnato nei test sulla neve, ancora coperto di sticker sul frontale e sul paraurti posteriore. Segno che la nuova Suzuki Vitara 2018 si concederà un aggiornamento importante, che, come sembra dalle foto, andrà a modificare non solo i fascioni, ma anche il portellone, la mascherina e le luci di coda.

E L'IBRIDO? Gli aggiornamenti di metà carriera potrebbero interessare anche gli interni, dei quali, però, non abbiamo immagini. Facile, invece, prevedere che sotto il cofano della Vitara restyling 2018 cambierà poco o nulla. Il bouquet di motori del piccolo SUV giapponese comprende un 1.4 turbobenzina da 140 cv, un 1.6 benzina aspirato da 120 cv e un 1.6 diesel da 120 cavalli fornito da Fiat. L'unica, ma improbabile, novità potrebbe essere l'introduzione di una variante mild hybrid (nome in codice SHVS) come su Swift, Ignis e Baleno.