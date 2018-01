Autore:

Lorenzo Centenari

NIENTE FUMO, SOLO ARROSTO Quando l'apparenza conta, ma mai quanto la sostanza. Alcune auto piacciono per come sono. Altre, per le emozioni che trasmettono una volta in movimento. Subaru XV appartiene indubbiamente alla seconda fascia. La nuova generazione del compact crossover delle Pleiadi trascura infatti in parte il lato modaiolo, per concentrarsi su modifiche ben più nascoste, ma più concrete. Quelle alla piattaforma, che con la precedente non ha in comune un solo bullone. Presentata lo scorso marzo al Salone di Ginevra, la XV arriva ora anche in Italia. Appuntamento sabato 20 gennaio nelle concessionarie Subaru, prezzi a parte da 23.000 euro.

SQUADRA CHE VINCE... Esteticamente parlando, dunque nuova Subaru XV non si allontana più di tanto dall'omonima antenata. Identiche o quasi le misure esterne, innanzitutto. Di lunghezza fanno 447 cm, giusto 2 cm in più rispetto a prima. Frontale come sempre mascolino ma armonioso (griglia esagonale, faretti ad occhio di falco), fiancate che a loro volta conservano parafanghi atletici, cintura alta da sport utility tutto d'un pezzo, taglienti sfaccettature all'altezza delle porte, inoltre un tetto arrotondato, ma non troppo. D'accordo, infatti, il trend dei Suv coupé, ma senza esagerare. Quanto al lato B, proporzioni virili e un tocco di arte moderna grazie ai geometrici fari orizzontali. Più un accenno di spoiler e di protezioni off-road che non guastano l'insieme.

UN'IMPREZA DI PIATTAFORMA Si diceva del'evoluzione sottoscocca. Subaru XV 2018 adotta come la parente stretta Impreza la nuova piattaforma di famiglia (SGP, Subaru Global Platform), più rigida del 70% rispetto al modello precedente, nonché più bassa da terra di 5 mm. L'effetto estetico e dinamico viene riassunto dallo slogan Wide & Low (largo e basso): credo non ci sia bisogno di ulteriori spiegazioni. Dell'introduzione della Global Platform beneficiano, secondo gli ingegneri giapponesi, sia il tasso di reattività sui fondi lisci, sia il grado di assorbimento delle buche in condizioni di terreno frastagliato. E a chi compra Subaru, a differenza dei clienti di altri brand, abbandonare l'asfalto per pocciare gli pneumatici nel fango capita abbastanza spesso. E con successo.

ALWAYS CONNECTED Apriamo adesso la portiera, e di Subaru XV sbirciamo l'abitacolo. Nuovamente, nulla di trascendentale ma nemmeno un ambiente anonimo. Si apprezza indubbiamente l'abbondanza di spazio in altezza, così come un passo avanti sembrano averlo compiuto i materiali, meno grezzi di prima. Parliamo sia delle plastiche di cui consistono cruscotto e plancia, sia dei rivestimenti dei sedili. Strumentazione completa, forse persino ridondante: spuntano tasti da ogni dove, addirittura anche dal soffitto, ne bastava qualcuno in meno. In compenso il quadro frontale è intuitivo e originale, con un display LCD stretto tra i due quadranti circolari dal quale monitorare info di bordo di ogni genere. Gradevole infine la grafica del display capacitivo da 8 pollici, ora associabile al proprio smartphone mediante i protocolli Apple CarPlay ed Android Auto. Il bagagliaio? Un pelo meglio di XV prima maniera, con la capacità di carico che cresce da 380 a 385 litri, il minimo sindacale per un crossover della sua categoria.

TURBODIESEL: NON PERVENUTO Ma si sceglie Subaru anche per il motore. Su nuova XV (tanto per rimarcarne il carattere di nicchia) salgono a bordo solo due unità a benzina, il 1.6 boxer da 115 cavalli e il 2 litri dalla stessa architettura (quattro cilindri orizzontali e contrapposti) da 156 cv. Ca va sans dire, la trazione integrale Symmetrical All Wheel Drive è inclusa nel pacchetto base. Idem per il cambio automatico a variazione continua Lineartronic, un CVT che in accelerazione, selezionando l'apposita funzione, simula il passaggo delle marce come se fosse un automatico tradizionale a 7 rapporti.

QUI PREZZI Subaru XV 2018 esclude dunque il turbodiesel, mentre più in là nel tempo arriverà la versione bifuel benzina-GPL. Listino a partire da 23.000 euro per la 1.6 e da 31.000 euro per il 2.0. Quattro allestimenti progressivi: Pure, Style, Style Navi e Premium, ma al 2.0 sono associati solo gli ultimi due (ecco perché un prezzo d'attacco tanto superiore). La tecnologia di sicurezza è di alto grado sin dal primo step: di serie sette airbag, Hill descent control e programma EyeSight con frenata automatica d’emergenza, monitoraggio angolo cieco e regolatore di velocità adattativo. Completano la dotazione base gli abbaglianti automatici, funzione che si avvale di telecamera frontale per la regolazione del fascio luminoso in base alle condizioni della strada e del traffico.