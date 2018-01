BELLA SORPRESA Ma come va su strada la nuova Ssangyong Rexton? E’ stata una bella sorpresa sapete? La grossa SUV coreana strizza per davvero l’occhio alla concorrenza premium. In primis per la qualità con cui è assemblato l’abitacolo. Le plastiche, la pelle con impunture a rombi, i comandi della plancia, insomma tutto rimanda all’idea di solidità.

TUTTI ZITTI A conferma di quanto detto c’è una grande attenzione all’insonorizzazione. In marcia si è ben isolati dal mondo esterno. Grazie ai doppi vetri laterali, il rumore del traffico rimane chiuso fuori. Zero scricchiolii, le plastiche non entrano mai in risonanza anche sugli scossoni più forti.

GRAN COMFORT Il merito va alla struttura dalla Rexton che può contare sul telaio separato dalla carrozzeria. Una soluzione, come già detto, da fuori strada vera e che permette di passare in tutta scioltezza su qualsiasi imperfezione stradale. Pollice in su per il comfort.

BUONA VISUALE IN MANOVRA Seduti in alto si domina la strada. Ci si sente importanti e le altre auto sembrano piccole piccole. Ma non c'è pericolo perché la visibilità è buona in ogni condizione, grazie alla vetratura generosa ma soprattutto grazie alle telecamera 3D che permette manovre facili facili anche dove non pensate di starci.

SPINGE FORTE E poi c’è il motore: un 2.2 diesel da 181 cavalli e 420 Nm di coppia già disponibili a 1.600 giri, prodotto in corea è un Euro 6. E’ un motore che risponde subito ai comandi del piede destro e sposta in avanti anche con un certo brio le quasi 2 tonnellate della Ssangyong Rexton.

ROLLA UN PO' Penserete che un pachiderma del genere non sia a suo agio in curva. Sbagliato! E’ chiaro che parliamo di un grosso SUV e non di una sportiva ma il comportamento su una bella strada collinare è tutt’altro che noioso. Il rollio c’è, sia chiaro, ma una volta in appoggio si va via con grande motricità fuori dalle curve.

Volete sapere una cosa? Se staccate i controlli e tenete inserita la sola trazione posteriore, e magari è appena nevicato, vi delizierete in cerchi che manco Hamilton alla fine della stagione 2017.

FRENA FORTE Molto bene la frenata, pronta, quasi sportiva. Il cambio, invece, non ha velleità sportive e preferisce la guida in relax. I paddle al volante non ci sono, per lavorare in “manuale” bisogna schiacciare col il pollice un bottone posto sulla manopola del cambio. Strana modalità ma è tipica di Ssangyong.