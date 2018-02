SCOOP Le foto sono apparse online su Instagram e lasciano poco spazio all'immaginazione: Seat sempbra pronta a lanciare la nuova Ibiza Cupra 2018, la prima nata sotto il marchio Cupra, con tanto di logo sulla calandra, sui coprimozzi, sul portellone e sul volante al posto di quello classico di Seat.

SARA' A GINEVRA? E' probabile che il debutto ufficiale si consumi al salone di Ginevra 2018, tra meno di due settimane. Tale CupraSport, l'utente di Instagram che ha postato le foto, ha anticipato i tempi rovinando in parte la sorpresa.

HA IL SUO STILE Cambia tanto la nuova Seat Ibiza Cupra rispetto a una Ibiza normale. Non solo per il logo, ma anche nel design. Che prevede un frontale, con tanto di grembialatura a effetto carbonio, griglia e mascherina che riprendono le forme del logo Cupra, spoiler posteriore (anch'esso a effetto fibra di carbonio) e cerchi dedicati.

COM'E' DENTRO Anche gli interni presentano soluzioni inedite, per il rivestimento del cruscotto, mentre volante, sedile e leva del freno a mano sono rivestiti in Alcantara.

ANCHE DSG La nuova Seat Ibiza Cupra sarà certamente automatica, alla luce di questo esemplare che è chiaramente munito di cambio DSG. Potrebbe però non essere la sola e unica soluzione. Quanto al motore, a rigor di logica dovrebbe essere lo stesso della Volkswagen Polo GTI: un 2.0 TSI da 200 cv e 320 Nm.