Autore:

Luca Cereda

APPUNTAMENTO A PARIGI? Girano sul web le spy di una Renault Twingo tutta coperta di adesivi, un po' sul muso e un po' sul posteriore. Facendo i conti degli anni passati dall'ultima edizione della compatta francese (anno 2014) - salvo alcune edizioni speciali come la Twingo Lovely - tutto fa pensare ad un imminente restyling, presumibilmente svelato a Parigi o comunque entro la fine del 2018.

FRONTE E RETRO L'unica certezza, per ora, è che il frontale e il posteriore saranno profondamente ridisegnati: paraurti, fanali e luci di coda in testa. La Twingo attuale è anche caratterizzata da un portellone in vetro, che potrebbe invece lasciare spazio a una nuova soluzione.

MOTORI L'aspetto più interessante riguarda però i motori della Renault Twingo che debutterà nel 2018. Attualmente, infatti, la piccola francese si affida esclusivamente a motori tricilindrici, 1.0 Sce e 0.9 Tce, unicamente a benzina con cambio manuale o automatico: gli stessi della Smart ForFour di cui è cugina, essendo stata sviluppata in collaborazione con Daimler. Esclusa l'ipotesi di una Twingo diesel, che certamente non avrebbe più senso, è da vedere se Renault proporrà nel nuovo listino, magari, una Twingo a GPL. Per l'elettrificazione, invece, bisognerà aspettare la nuova generazione.