Autore:

Marco Congiu

QUANDO ARRIVA? Ogni volta che Porsche annuncia una nuova generazione della sua immortale 911, il mondo dell'auto sta a guardare. Se è vero che è di poche ore fa l'unvealing ufficiale della nuova 911 GT3 RS che debutterà ufficialmente al prossimo Salone di Ginevra, è altrettanto vero che in Porsche non stanno con le mani in mano: ecco che la casa tedesca ha diffuso le immagini della nuova 911 generazione 992. Ovviamente, l'auto è ancora camuffata e non si hanno indicazioni di come siano fatti gli interni, ma qualcosa la si può già ipotizzare.

TRE PER UNA Sono sino ad ora tre le immagini spia ufficiali della nuova 911. Il camouflage è presente su tutta la superficie dell'auto, ma non è così invasivo come nei muletti che abbiamo avvistato in altre occasioni, lasciando trasparire un'auto dalle linee pulite.

EVOLUZIONE La base tecnica della nuova Porsche 992 sarà la piattaforma MMB. Le misure della nuova 911 non dovrebbero differire molto da quelle attuali, mentre novità importanti dovrebbero riguardare il motore. Sarà, come da tradizione, un 6 cilindri boxer da 3.8 litri, capace – nella versione Turbo S – di una potenza vicina ai 630 CV, a dispetto dei 572 attuali, grazie all'utilizzo di parte della componentistica della 911 GT2.

PARIGI O GINEVRA? Sebbene molti aspettino la nuova Porsche 911 già per il prossimo Salone di Ginevra, è più verosimile che la nuova icona della Cavallina arrivi al Salone di Parigi 2018. Con il suo lancio, poi, seguiranno a cascata anche le vesioni Carrera 2S e 4S, oltre alla nuova 911 Targa.

IBRIDA? Nonostante si sia fatto un gran parlare di una futura Porche 911 ibrida o elettrica, i puristi possono stare tranquilli: almeno per questa generazione, non dovrebbe arrivar – salvo sorprese – una 911 elettrica, nonostante il know-how del marchio si stia rafforzando parecchio su questo settore grazie alla nuova Mission E. Ci sarà con ogni probabilità, invece, una 911 ibrida plug-in.