Autore:

Matteo Gallucci

COMMERCIALIZZAZIONE IN AUTUNNO Dopo averla vista a marzo durante il Salone di Ginevra 2018 in veste di serie limitata First Edition la nuova Peugeot 508 si appresta a sbarcare nel Bel Paese. Il lancio commerciale è previsto per ottobre 2018 con una gamma molto ricca: 18 versioni disponibili con sei allestimenti (Active, Business, Allure, GT Line, GT e First Edition), cinque motorizzazioni e due possibilità per la trasmissione: manuale a 6 marce o automatico EAT8 a 8 rapporti.

COMPLETAMENTE RINNOVATA Le ambizioni di Peugeot sono quelle di puntare a diventare il miglior marchio generalista alto di gamma con nuova 508. Lo stile si ispira alla tecnologica concept Istinct che a sua volta rappresenta il futuro della guida autonoma della Casa del Leone. Così la nuova Peugeot 508 si potrà certamente riconoscere al primo sguardo anche di notte, grazie alla firma luminosa distintiva sia all’anteriore sia al posteriore oltre alla silhouette più da coupé che da classica berlina. In più l’ultima evoluzione del Peugeot i-Cockpit vuole regalare un completo coinvolgimento del guidatore all’interno dell’abitacolo. Gli stilemi sono sempre gli stessi: facile accessibilità alla strumentazione di bordo, infotainment tecnologico e impostazione di guida sportiva grazie al volante con la corona di diametro ridotto e tagliato nella zona inferiore. Lo schermo touch screen HD è da 10 pollici situato in posizione centrale mentre la strumentazione è totalmente digitale che integra il sistema Night Vision. Questo sistema di sicurezza funziona in caso di scarsa visibilità ed è capace di replicare, individuare e segnalare, nel mezzo del quadrante, possibili pericoli lungo la strada ancora prima che vengano illuminati dai potenti fari grazie ad un sistema di radar infrarossi.

TUTTE LE MOTORIZZAZIONI La scelta dal lato motori Peugeot vede per i benzina i due 1.6 PureTech turbo con potenze di 180 e 225 cv e la sola trasmissione automatica disponibile. L’opzione diesel, invece, è più ricca con tre BlueHDi: il 1.5 da 130 cv è disponibile sia con il cambio manuale sia con l’automatico mentre il 2.0 litri è declinato in due potenze da 160 e 180 cv abbinato al solo cambio automatico EAT8.

LISTINO PREZZI I prezzi della Peugeot 508 partono da 30.350 euro per il diesel BlueHdi da 130 cv con l’allestimento Active e trasmissione manuale mentre bisogna aggiungere 2.000 euro in più per avere l’automatico. Sempre in allestimento Active il benzina PureTech 180 con l’automatico parte da 33.850 euro. Se l’allestimento Active rappresenta l’entry level, il top di gamma per Peugeot 508 è rappresentato dalla First Edition che arriva a costare 48.000 euro per la BlueHDi 180 cv con cambio automatico EAT8.