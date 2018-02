Autore:

Lorenzo Centenari

DI CORSA ALL'ELETTRICO Una Corsa a combustione interna, e a stretto giro di posta, anche una Corsa elettrica. Opel ha comunicato quale agenda attende la futura generazione della propria utilitaria, il cui debutto sul mercato è in programma nel 2019. Costruita per la prima volta su piattaforma del Gruppo PSA, che come è noto da alcuni mesi controlla l'ex filiale europea di General Motors, nuova Opel Corsa nascerà nello stabilimento spagnolo di Saragozza. Sulla medesima catena di montaggio, a partire dal 2020 verrà dunque assemblata anche Corsa EV.

BYE BYE AMPERA-E L'inedita variante ad alimentazione elettrica di Corsa andrà a sostituire in gamma Ampera-e, la full electric che declina in chiave Opel le medesime caratteristiche della cugina Chevrolet Volt. In seguito al passaggio di proprietà da GM a PSA, a Russelsheim non resta infatti che smantellare gradualmente la produzione di Ampera-e, destinata a scomparire dai listini, per cominciare invece a pensare a come elettrificare in modo efficace la propria storica subcompatta. In attesa che nel frattempo il segmento si popoli di altre proposte, Opel Corsa EV andrà a competere contro Renault Zoe.

CORSA E I SUOI FRATELLI L'introduzione di una Corsa EV rientra nel contesto della strategia globale PACE!, piano di ristrutturazione finanziaria e di rilancio dell'offerta di prodotto in base al quale, tra gli altri capitolati, ogni modello della gamma Opel/Vauxhall, entro la scadenza del 2024, sarà affiancato da una versione elettrificata. Quindi ibrida, ibrida plug-in, oppure al 100% a zero emissioni. Quando nel 2020 la Corsa elettrica sarà pronta a scendere in strada, sarà inoltre solo uno di quattro modelli Opel sottoposti ad elettrificazione. Tra i quali, la variante ibrida ricaricabile del Suv Grandland X.