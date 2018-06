Autore:

Luca Cereda

UANDO ESCE A giudicare dagli avvistamenti dei muletti che circolano su strada, non manca molto all'uscita della nuova Mercedes GLE 2019. La prima, vera GLE, giacché la scorsa (con l'eccezione della versione Coupé) si può derubricare a un restyling dell'ultima ML, rinominata dalla Stella nell'ambito di un cambiamento generale della nomenclatura dei modelli.

MEGATHEATRE Sarà nelle concessionarie a fine 2018, massimo inizio del 2019. Intanto la vediamo passare parzialmente camuffata sulle strade e, per la prima volta, i paparazzi delle spy hanno infilato l'obiettivo in abitacolo. Dove non solo si nota che anche la nuova Mercedes GLE – come del resto er a prevedibile – adotterà il doppio schermo continuo per strumentazione ed infotainment delle Benz moderne, ma anche una consolle centrale con maniglie rialzate, che ricordano quelle della Porsche Cayenne di prima generazione.

MOTORI Ci saranno altri cambiamenti, la maggior parte ancora nascosti dagli sticker. Ma già si intuisce un design più definito e spigoloso per il SUV medio-grande di Mercedes, che beneficerà in questa nuova generazione anche di un'aerodinamica ottimizzata e di motori più efficienti (a partire dal nuovo turbodiesel 2.0 litri omologato Euro 6D Temp). I nuovi motori, secondo Mercedes, consentiranno di ridurre i consumi anche del 20%.