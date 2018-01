Autore:

Emanuele Colombo

BECCATA! Prevista per il lancio il prossimo anno, ecco le prime foto spia della nuova Mercedes-Benz CLA 2019. Pur camuffata, si nota che la CLA di seconda generazione si avvicina nelle forme alla nuova CLS, per diventarne quasi la copia in scala ridotta. Dalle immagini si nota un restyling particolarmente profondo della parte posteriore, gruppi ottici compresi, che rappresentava il lato più controverso del modello precedente.

ANCHE IBRIDA Condividendo la piattaforma con la nuova Classe A, il cui lancio è previsto per la fine del 2018, è prevedibile che anche quanto a motori la Mercedes CLA 2019 proporrà le opzioni a benzina e Diesel della due volumi, con l'aggiunta di una nuova motorizzazione elettrificata ibrida plug-in. Idem per gli interni, dove ritroveremo la plancia con due maxi display configurabili affiancati, che la Classe A ha sfoggiato al CES 2018 e che si ispira alla soluzione già adottata per Classe E e CLS.