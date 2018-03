Autore:

Emanuele Colombo

ANTEPRIMA Ecco le prime foto spia della nuova Mercedes-AMG GLS 63 2019, impegnata in alcuni test invernali in Scandinavia. Allestito sulla nuova piattaforma flessibile MHA, che verrà condivisa anche dalla prossima GLE, il nuovo maxi SUV di lusso della Stella sarà ancora più grande del modello corrente, ma diventerà contemporaneamente più leggero.

MOTORE E POTENZA Destinato a fronteggiare la nuova BMW X7, il maxi SUV Mercedes avrà una carrozzeria fortemente cartterizzata in chiave sportiva, un tratto distintivo di tutti i modelli AMG. Probabilmente adotterà il nuovo motore V8 biturbo da 4,0 litri: per superare i 585 CV della versione attuale che, invece, adotta un biturbo da 5,5 litri.

INFOTAINMENT E DOTAZIONI A bordo non c'è da dubitare che ritroveremo il sistema di infotainment MBUX che ha debuttato con la nuovissima Mercedes Classe A. In più la nuova GLS riceverà in dote i sistemi di assistenza più evoluti che già equipaggiano le berline Classe E e Classe S, per guadagnare le più avanzate capacità in fatto di guida semi-autonoma.